Mãe e padrasto de criança espancada passam por audiência

Está marcada para acontecer hoje (19), às 13h45, a segunda audiência do caso de espancamento e estupro, que vitimou uma menina de 2 anos e 7 meses, no último dia 26 de janeiro. A primeira audiência aconteceu no dia 17 de abril, quando foram ouvidas cinco testemunhas do caso. Desta vez, serão ouvidas mais três testemunhas de acusação, as de defesa e os réus.

Cabe ressaltar que Stephanie da Silva de Jesus, de 25 anos, e Christian Campoçano Leitheim, de 26 anos, mãe e padrasto da vítima, respectivamente, são os suspeitos do crime e estão presos preventivamente, desde o dia 28 de janeiro, após decisão do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, que acompanha o caso desde o início.

De acordo com a advogada do pai da vítima, Janice Andrade, ele não estará presente na audiência. “O Jean não vai comparecer porque ele está em São Paulo junto com o seu companheiro, participando da 6ª edição do seminário Violência Sexual Infantil, promovido pela ‘Folha’, onde será transmitido um minidocumentário sobre o caso e ele será entrevistado”, disse.

Além disso, a advogada ainda ressaltou que foi impetrado ao Ministério Público um pedido de investigação contra a avó materna, Deuziene da Silva de Jesus, mãe da Stephanie, diante do argumento de que ela era conivente com as agressões. “O Ministério Público aceitou a denúncia e agora, essa investigação terá desdobramentos futuros”, explicou.

Relembre

No dia 26 de janeiro, a mãe da vítima foi com a menina no colo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, onde a criança já chegou morta. O médico legista constatou que o óbito havia ocorrido cerca de cinco horas antes. O laudo de necrópsia do corpo da menina, emitido pelo Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), apontou que a causa da morte foi por traumatismo da coluna cervical que evoluiu para o acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica. O documento ainda apontou que a menina sofreu “violência sexual não recente”. Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim se tornaram réus no processo, em que são acusados por estupro, espancamento e morte da criança.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

