Moradora de Nova Andradina cai em golpe de proposta de emprego e perde mais de R$ 3 mil

Uma mulher, de 34 anos, moradora de Nova Andradina, município que fica a 299 quilômetros de Campo Grande, caiu em um golpe de estelionato e perdeu mais de R$ 3 mil. O caso foi registrado ontem (7) na Delegacia de Polícia Civil.

Conforme apurado por um jornal local, a vítima recebeu uma mensagem de texto em seu WhatsApp, de uma pessoa dizendo ser gerente da empresa Amazon, e que tinha uma vaga de emprego em que recebia salário de R$ 1 mil por dia, e se ela estivesse interessada era preciso responder à mensagem com a resposta (sim), que logo em seguida iniciaria o processo de cadastramento no emprego.

Após isso, a vítima recebeu uma mensagem com um link para realizar o cadastro no emprego, quando ela abriu o link e preencheu alguns requisitos, acabou perdendo acesso ao seu aplicativo do banco.

Foram realizadas transferências de PIX da sua conta, totalizando um prejuízo de R$ 3.147,30.

A vítima ligou na central de sua agência sendo orientada a registrar um boletim de ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia e está sendo investigado.

