MDB ainda não confirma vinda de Papy como vice de Puccinelli

Com a aproximação das convenções partidárias nomes para ocuparem a posição de vice para os pré-candidatos ao Governo do Estado estão surgindo, mas o MDB MS nega a definição do nome do vereador Epaminondas Neto, o Papy para ocupar a vaga.

O coordenador de campanha do partido no Estado, Wilisses Rocha afirmou que o pré-candidato ao Governo do Estado André Puccinelli (MDB), ainda não definiu o nome para ser vice de Puccinelli, e adiantou que a decisão deve ser anunciada na convenção prevista para o próximo dia 05 de agosto, último dia que os partidos tem para definir seus candidatos para a corrida eleitoral deste ano.

“O vereador Papy é do Solidariedade e já acenou para se credenciar para participar do pleito pelo partido dele, que já confirmou estar no nosso projeto político. Mas a decisão ainda não foi tomada por André”, afirmou Willisses.

vereador Epaminondas Neto, o Papy tem divulgado que foi convidado pelo MDB, mas afirmou que apenas no dia 05 de agosto responderá ao convite.