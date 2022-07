Em Corumbá, contribuente que optar pagar o IPTU à vista terá desconto de 30%

Em Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista do IPTU 2022 (Imposto Predial e Territorial Urbano) terá desconto de 30%. Já quem optar pelo parcelamento, que pode ser feito até seis vezes neste ano, vai usufruir de um desconto de 10%.

Conforme o Decreto 2.809, publicado no DIOCORUMBÁ do dia 15 de junho, o vencimento da primeira parcela e da cota única é no dia 15 de julho. A segunda parcela vence em 10 de agosto; a terceira em 12 de setembro; a quarta em 10 de outubro; a quinta em 10 de novembro e a última em 12 de dezembro.

Os carnês de pagamento do IPTU 2022 estão disponíveis através do site da Prefeitura de Corumbá ou pelo link. Os pagamentos deverão ser efetuados, exclusivamente, nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas ou ainda via PIX.

O contribuinte também pode solicitar sua guia/carnê pelo e-mail: atendimento.iptu@corumba.ms.gov.br ou através do whatsapp, pelo telefone 3231-8573. Em último caso, pode dirigir-se à sede do CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado na Rua Frei Mariano nº. 66 – Centro, telefone para contato e/ou agendamento: (67) 3907-5428.

Os contribuintes que não concordarem com os valores lançados do Imposto Predial e Territorial Urbano e/ou da Taxa de Serviço de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos do exercício de 2022 poderão impugná-los, em conjunto ou separadamente, solicitando inclusive a realização de vistoria “in loco”.

A impugnação poderá ser protocolizada, gratuitamente, até o dia do vencimento do IPTU 2022, através do e-mail: atendimento.iptu@corumba.ms.gov.br. E, em último caso na sede do CAC, localizado na Rua Frei Mariano nº. 66 – Centro.

A petição deverá ser requerida pelo contribuinte com o devido fundamento e com informações necessárias à perfeita identificação do imóvel informando o(s) número(s) do(s) cadastro(s)/Bic(s) e comprovante de residência (conta de água, energia, telefone fixo etc), indicando as possíveis incorreções quanto às suas características, que possam ter influenciado na quantificação do crédito tributário.

Com informações de Prefeitura de Corumbá

