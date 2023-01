Condutor de caminhonete atropela casal em rodovia e foge sem prestar socorro

Motociclista de 26 anos e sua esposa de 24 anos, foram atropelados, por uma caminhonete Fiat Toro, ao voltarem do serviço, nesta quinta-feira (19), na BR-163, em São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros de Campo Grande. O condutor da caminhonete fugiu sem prestar socorro as vítimas.

Conforme o site Idest, o casal estava em uma moto Honda Biz de cor preta e trafegava no sentido norte/sul da rodovia, quando foram surpreendidos pela Fiat Toro que fazia ultrapassagem e ao voltar para a pista causou o acidente.

As vítimas caíram às margens da rodovia e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e CCR MS via.

Por conta da gravidade dos ferimentos o condutor da motocicleta, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. A esposa do rapaz foi atendida no Hospital da cidade e liberada.

No local, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou os procedimentos de praxe e irá apurar o que de fato aconteceu.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.