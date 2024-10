Incêndio destrói cinco veículos da Prefeitura de Bataguassu

Um incêndio ocorrido no fim da tarde da quinta-feira (17) destruiu cinco veículos pertencentes à Prefeitura de Bataguassu, cidade localizada a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os veículos estavam em um terreno no bairro Jardim Santa Luzia e ficaram completamente destruídos pelas chamas.

Até o momento, ainda não se sabe como o fogo começou. No entanto, conforme informações preliminares, o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu controlar o incêndio antes que as chamas se espalhassem para outras áreas. Um vídeo divulgado pelo site Cenário MS mostrou a grande proporção do incêndio, com chamas altas e fumaça densa no local.

Os veículos atingidos pelo fogo estavam sucateados e incluem uma ambulância, um caminhão e três carros de passeio, todos completamente destruídos. A perícia esteve presente para avaliar a situação, e o caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar as causas do incêndio.

