Morador em situação de rua é encontrado morto ao lado de supermercado em Dourados

Nesta manhã (18), um morador em situação de rua, ainda não identificado, foi encontrado morto ao lado de um supermercado, localizado no cruzamento das ruas Eulália Pires e Olavo Bilac, em Dourados.

O homem foi encontrado deitado em um pedaço de papelão pelo dono do estabelecimento que acionou a Polícia Militar.

A suspeita é que ele tenha sido assassinado enquanto dormia devido a posição que o corpo foi encontrado.

Próximo a vítima havia uma marmita, uma garrafa d’água e frascos de cachaça. Moradores relataram aos policiais que ontem (17), viram o homem consumindo bebida alcoólica junto de outras pessoas. Uma mulher informou que havia dado comida a ele.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionada e estiveram no local. Durante as buscas pela possível arma do crime, não foram encontrados nenhum objeto usado para golpear a cabeça do homem que teve afundamento de crânio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram