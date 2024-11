Semana começa com mais de 6,9 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul inicia a semana com um total de 6.979 vagas de emprego disponíveis, divididas entre oportunidades oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação do Trabalho de MS). As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, contemplando tanto Campo Grande quanto o interior do Estado.

Para Campo Grande, a Funsat oferece 2.193 oportunidades para 209 profissões, com 277 empresas cadastradas. Entre as vagas, destacam-se:

– Açougueiro (3)

-Ajudante de carga e descarga de mercadoria (37)

-Ajudante de reflorestamento (20)

-Atendente de padaria (67)

-Auxiliar administrativo (13)

-Copeiro de hospital (14)

-Fiscal de caixa (11)

-Jardineiro (5)

-Serralheiro (2)

Para quem busca iniciar uma carreira ou adquirir experiência, há 1.314 vagas destinadas ao treinamento, sem exigência de experiência prévia, com cargos como:

-Atendente de telemarketing (111)

-Repositor em supermercados (130)

Ajudante de obras (6)

-Gesseiro (6)

Além disso, há 13 vagas específicas para PCDs (Pessoas com Deficiência), incluindo cargos como almoxarife, copeiro e recepcionista.

já a Funtrab disponibiliza 4.786 vagas, sendo 1.164 para Campo Grande e 3.622 para o interior de Mato Grosso do Sul, com destaque para as cidades de Cassilândia (424), Ribas do Rio Pardo (405), Chapadão do Sul (381) e Dourados (350).. Na Capital, as oportunidades incluem:

-Auxiliar de linha de produção (155)

-Auxiliar de limpeza (89)

-Motorista de caminhão carreta (20)

-Vendedor interno (40)

-Jardineiro (15)

A lista completa de vagas está disponível nos sites da Funsat e da Funtrab.

Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho nas sedes das fundações. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 , Vila Glória, Campo Grande, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A Funtrab está localizada na Rua 13 de Maio, Nº 2773, Centro, em Campo Grande e o atendimento também é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

