Homem é espancado e tem quitinete incendiada no interior de MS

Um homem que não teve o nome divulgado, foi espancado e teve quitinete incendiada na noite de ontem (20) no bairro Alvorada, em Angélica, a 210 quilômetros de Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município, que não descarta possibilidade que o incêndio seja criminoso.

De acordo com informações do site Ivinoticias, as causas do incêndio pode ter acontecido após um desentendimento entre o morador e o autor. O imóvel fica em um conjunto de quatro edículas, sendo que uma foi destruída pelo incêndio e outra foi interditada.

O caso foi registrada na delegacia do município.

