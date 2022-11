Sete seleções desistem de usar braçadeira com símbolo LGBTQ+

As seleções de Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça anunciaram em comunicado conjunto que não vão usar as braçadeiras de capitão coloridas em seus jogos do Mundial 2022, depois de a FIFA ter ameaçado que os capitães de equipe poderiam receber cartão amarelo por entrarem em campo com as cores da comunidade LGBTQIA+.

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, falou no domingo (20), sobre seu desejo de usar a braçadeira na partida de abertura do grupo B contra o Irã, nesta segunda-feira (21).

“Acho que deixamos claro como equipe e organização que queremos usar a braçadeira. Sei que a FA está conversando com a Fifa no momento e eu tenho certeza de que na hora do jogo amanhã teremos a decisão. Acho que deixamos claro que queremos usá-la”, afirmou Kane.

As braçadeiras “One Love” se tornaram centro das atenções nos últimos dias diante da possibilidade de a Fifa punir desportivamente os atletas que utilizem o item nos jogos da Copa do Mundo.

Em coletiva de imprensa no último sábado (19), Gianni Infantino, presidente da Fifa, foi questionado porque a entidade não apoiou publicamente as braçadeiras de arco-íris.

“Temos regulamentos claros sobre braçadeira. Temos e participamos de campanhas sobre diversos temas, campanhas que são universais. Precisamos encontrar tópicos aos quais todos possam aderir. Este é um elemento importante para nós”, afirmou Infantino.

No Qatar, as relações entre pessoas do mesmo sexo é proibida. Dessa forma, apesar dos organizadores do evento defenderem que “todos são bem-vindos”, não existe certeza se leis que criminalizam dar as mãos em público, por exemplo, serão suspensas ou não.

