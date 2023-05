Morador é encontrado morto carbonizado em casa incendiada

Um homem de 58 anos, foi encontrado morto em uma residência incendiada, na zona rural do município de Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil do município.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o imóvel fica próximo ao Assentamento Idaia, quando autoridades foram acionados para comparecer ao local. Quando os policiais chegaram na casa incendiada, depararam com Joilis Caetano dos Santos já sem vida.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica compareceram na zona rural para procedimentos necessários. O corpo foi removido e encaminhado para a funerária.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.