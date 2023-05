Corinthians empata com Fortaleza e mantém sequência sem vitórias

As melhores chances no primeiro tempo foram do Timão. Roni e Fausto Vera assustaram Fernando Miguel com chutes de fora da área. Aos poucos, os mandantes passaram a controlar o ritmo de jogo e agrediram o gol rival. Guedes, em chute da ponta esquerda, e Matheus Araújo, após linda jogada individual, obrigaram Fernando Miguel a trabalhar. Já no último lance do 1° tempo, Fagner acertou a trave em chute de fora da área.

Na metade final, a partida ganhou velocidade e contornos de drama. Os visitantes, com Silvio Romero, chegaram a balançar as redes, mas o gol foi invalidado por impedimento. Caio Alexandre marcou logo depois e abriu o placar para o Leão do Pici.

Entretanto, alguns minutos depois o Timão foi buscar o empate. Yuri Alberto entrou no lugar de Matheus Araújo no início do 2° tempo e ainda não havia conseguido se destacar… até os 43 minutos. Após cruzamento de Guedes, Yuri aproveitou bobeada de Fernando Miguel, estufou as redes no rebote e decretou o resultado: 1 a 1.