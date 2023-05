Motorista perde direção de caminhão carregado de eucalipto e capota na BR-158

Um caminhão carregado de eucalipto acabou capotando nja noite de ontem (8), nas margens da BR-158, entre Três Lagoas e Brasilândia, a 366 quilômetros de Campo Grande. O condutor que não teve identidade revelada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital com ferimentos pelo corpo.

Conforme apurado pelo site Hoje Mais, o condutor relatou que trafegava sozinho na rodovia, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle do veículo, capotando nas margens da rodovia.

O motorista conseguiu sair do caminhão sozinho e acionou o socorro. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde está sendo observada pelos médicos.

Segundo a polícia, o trânsito na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento, mas logo após foi normalizado.

