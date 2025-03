Morador de Três Lagoas dado como desaparecido, é encontrado morto às margens de rodovia em SP

Helmar de Souza Castilho, de 46 anos, conhecido como “Castiel Castilho”, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (17), ao lado de sua motocicleta na cidade de Poloni (SP), a aproximadamente 229 quilômetros de Três Lagoas. A motocicleta foi localizada queimada às margens da rodovia, junto ao corpo de Helmar.

Antes de desaparecer, Castiel havia enviado uma mensagem para o filho, alertando-o para sair de onde estava e ir para a casa de um conhecido. O jovem também recebeu uma ligação do pai, mas não conseguiu atendê-la. Desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro.

De acordo com informações do site Rádio Caçula, Helmar disse estar sendo perseguido logo após parar em um posto de combustível. Ele foi visto pela última vez em Andradina (SP), onde teria visitado a casa de um ex-patrão, aparentemente assustado. Durante a conversa, mencionou ter se envolvido com uma mulher que morava perto de sua residência e, por esse motivo, não poderia mais retornar para lá.

A polícia investiga se a morte de Helmar foi resultado de um acidente ou homicídio.

