Ciclista morre após ser atropelado por SUV na BR-163 na região do Jardim Colúmbia, em Campo Grande

O ciclista Jesus Franklin Roque, de 45 anos, foi atropelado e morreu na noite desta segunda-feira (17) na BR-163, na região do Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Ele estava cruzando a rodovia em direção ao posto de combustíveis Araras quando foi atingido por um Toyota RAV4.

De acordo com o boletim de ocorrência, devido ao impacto, Roque faleceu no local, sem chance de socorro. O motorista do SUV parou imediatamente, prestou assistência e acionou os serviços de emergência. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e realizou o teste do bafômetro no condutor, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

A Polícia Civil e a equipe de perícia foram acionadas para os procedimentos necessários, e os pertences da vítima ficaram sob a responsabilidade da CCR MSVia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

