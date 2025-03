Funsat oferta 1.814 vagas de emprego nesta terça-feira (18)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia, nesta terça-feira (18), a intermediação de 1.814 vagas, com 149 atividades profissionais previstas no recrutamento. Ao todo, 185 empresas estão em busca de mão de obra, e para concorrer às vagas, os candidatos precisam estar com o cadastro atualizado no órgão.

A lista de vagas inclui: auxiliar de limpeza (102 vagas), operador de caixa (149 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (155 vagas), magarefe (40 vagas), carpinteiro (95 vagas), auxiliar de cozinha (28 vagas), acougueiro (14 vagas), balconista de farmácia (4 vagas), alinhador de pneus (2 vagas), eletricista de manutenção geral (4 vagas), fiscal de prevenção de perdas (4 vagas), cumim (6 vagas), entre outras oportunidades.

Das 1.146 vagas do perfil aberto, que não exigem experiência prévia, sete se destacam: atendente de padaria (20 vagas), cuidador de idosos (4 vagas), lavador de veículos (3 vagas), organizador de eventos (3 vagas), repositor em supermercados (170 vagas), servente de limpeza (20 vagas) e quatro vagas para trabalhadores da suinocultura.

Além disso, há 20 triagens prioritárias para o público PCD (Pessoa com Deficiência), com oportunidades para operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10 vagas), repositor em supermercados (5 vagas), assistente administrativo (3 vagas) e duas vagas para repositor de mercadorias.

