Campo Grande oferece mais de 2,8 mil vagas de emprego nesta quarta-feira

O mercado de trabalho em Campo Grande está aquecido nesta quarta-feira (9), com a oferta de 2.815 vagas de emprego para 175 funções distintas, segundo dados divulgados pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). Do total de oportunidades, 1.213 não exigem experiência, facilitando o ingresso de quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação profissional.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, por isso os interessados devem se apressar para garantir uma chance.

Vagas na Funsat

Na agência municipal, estão disponíveis 1.920 vagas para diferentes áreas de atuação. Entre as funções com maior demanda estão, açougueiro, barbeiro, confeiteiro, estoquista, fiscal de loja, gerente de mercado, gesseiro, instrutor de informática, magarefe, montador, moto frentista, oficial de manutenção, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista, recreador, repositor de mercado, técnico de laboratório, vendedor e vigia.

O atendimento da Funsat é realizado na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h30 às 17h. É necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho física ou digital.

Oportunidades na Funtrab

Já na fundação estadual, são ofertadas 895 vagas com opções em diversos segmentos. As vagas incluem, armazenista, arte-finalista, assistente de cafeteria, balconista de farmácia, chapeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, decorador de interiores, faturista, gerente de transportes, operador de caixa, panfleteiro, salgadeiro, sepultador, técnico mecânico e vendedor pracista

Os interessados podem comparecer à sede da Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no centro da capital, com atendimento das 7h30 às 17h30.

As fundações recomendam que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados e levem a documentação completa para agilizar o atendimento. As vagas são uma importante oportunidade para quem busca estabilidade e novas chances no mercado de trabalho.

