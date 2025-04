Corinthians empata na Colômbia; Grêmio e Vasco vencem pela Sul-Americana

A terça-feira (8) foi de compromissos importantes para clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Em partida fora de casa, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o América de Cali, na Colômbia, enquanto Grêmio e Vasco garantiram vitórias importantes jogando em casa, consolidando suas posições nas respectivas chaves da competição continental.

Empate suado na Colômbia

No estádio Pascual Guerrero, o Corinthians somou seu primeiro ponto no grupo C ao empatar com o América de Cali por 1 a 1. Os colombianos abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com um belo chute de Luis Ramos, após passe de Balanta. O time da casa manteve a superioridade na etapa inicial e chegou a marcar o segundo com Barrios no início do segundo tempo, mas o VAR anulou o gol por impedimento.

A reação corintiana veio com as alterações promovidas por António Oliveira. Após as entradas de Bidon, Carrillo e Yuri Alberto, o time ganhou fôlego. O empate foi conquistado aos 36 minutos da etapa final, com Matheuzinho completando uma jogada iniciada por Carrillo e desviada na zaga adversária.

Com o resultado, o América de Cali chegou a quatro pontos e assumiu a liderança provisória do grupo. O Corinthians é o terceiro. Huracán e Racing-URU se enfrentam nesta quarta-feira (9) e podem alterar a configuração da chave.

O Timão volta a campo no sábado (12), às 18h30, para o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão.

Grêmio vence e lidera grupo D

Jogando na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Atlético Grau por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada do grupo D, com seis pontos. O time peruano segue na lanterna, ainda sem pontuar.

Após um início equilibrado, com postura ofensiva do Atlético Grau, o Grêmio se encontrou no jogo e abriu o placar com Matías Arezo aos 36 minutos do primeiro tempo, após jogada de Pavón pela esquerda. Na etapa final, Cristian Olivera ampliou com um forte chute da entrada da área aos 22 minutos. O goleiro Álvarez ainda evitou um placar mais amplo para os gremistas.

O próximo desafio do Tricolor Gaúcho será pelo Brasileirão, no domingo (13), contra o Flamengo, novamente na Arena.

Vasco vence e assume liderança do grupo G

Em São Januário, o Vasco derrotou o Academia Puerto Cabello por 1 a 0 e chegou aos quatro pontos, assumindo a liderança do grupo G da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por Pablo Vegetti, de cabeça, nos acréscimos do primeiro tempo, após cruzamento de Garré.

O time cruz-maltino dominou o jogo desde o início, criando boas chances com Vegetti e Coutinho. No segundo tempo, quase ampliou, mas parou em boa defesa do goleiro Romero. Após isso, administrou o placar sem sofrer grandes sustos.

Na próxima rodada da competição, o Vasco enfrentará o Lanús, na Argentina, no dia 22 de abril. Antes disso, recebe o Sport no sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro.

Outros resultados da rodada desta terça (8):

– Grêmio 2 x 0 Atlético Grau

– América de Cali 1 x 1 Corinthians

– Vasco 1 x 0 Academia Puerto Cabello

– Independiente 2 x 1 Boston River

– Caracas 2 x 2 Cenciano

– Godoy Cruz 2 x 0 Sportivo Luqueño

A segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana segue nesta quarta-feira (9), com mais confrontos que podem definir as lideranças das chaves e embalar os clubes na busca pela classificação.

