Morador de rua é esfaqueado seis vezes e segue internado em estado grave

Um morador de rua, de 32 anos, foi esfaqueado seis vezes na região do abdômen e precisou ser encaminhado, em estado grave, para a Santa Casa de Campo Grande. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (09), na Rua Vasconcelos Fernandes, no bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima foi atendida primeiramente pelo Corpo de Bombeiros e estava inconsciente. O homem foi esfaqueado seis vezes, contabilizando 4 facadas no tórax, uma na altura da cintura e uma na coxa. Ele foi encaminhado por socorristas até a Santa Casa e foi atendido na ala vermelha, que indica estado gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato.

A tentativa de homícidio ocorreu na Rua Vasconcelos Fernandes, esquina com a Barão do Rio Branco, por volta das 3h da manhã. Segundo relato de populares, o homem é natural de Corumbá, município localizado a 417 km de Campo Grande. A polícia não conseguiu identificar quem foi responsável pela tentativa de homicídio

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e está sob investigação.

