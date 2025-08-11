Morador de rua é encontrado morto na calçada em Campo Grande; a suspeita de hipotermia

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em uma calçada na Avenida Por do Sol, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (11). A suspeita é que o morador de rua tenha morrido de frio, tendo em vista que os termômetros registraram sensação de 5°C na madrugada de hoje.

Segundo informações preliminares, uma moradora da região viu a vítima no local e logo acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que ao chegar no endereço, constando o óbito.

A Polícia Militar também esteve no local, assim como a Perícia Técnica e a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Se confirmada a causa da morte, essa será a primeira por hipotermia em Campo Grande este ano.