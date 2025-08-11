Dr. Victor Rocha desponta em pesquisa para deputado estadual e atual cenário aponta renovação na Assembleia

A mais recente pesquisa do Correio do Estado/IPEMS projeta um cenário de ampla renovação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para as eleições de 2026. De acordo com o levantamento, realizado entre 22 de julho e 1º de agosto, atuais deputados estaduais ficaram de fora da lista dos mais bem colocados, indicando que a disputa para a próxima legislatura será marcada por mudanças significativas.

Entre os nomes que se destacam, apenas três vereadores aparecem com potencial de eleição para deputado estadual: Marquinhos Trad, Silvio Pitu e Dr. Victor Rocha. Este último, médico mastologista e voluntário da Casa Rosa, vem consolidando sua imagem como referência em saúde pública.

Como médico voluntário do projeto filantrópico, Dr. Victor Rocha já realizou mais de 10 mil diagnósticos e identificou 210 casos de câncer de mama, oferecendo o que há de melhor na mastologia de forma totalmente gratuita pelo SUS.

“Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação e compromisso com a população. Na Casa Rosa e no nosso mandato, a missão é a mesma: salvar vidas, cuidar das pessoas e garantir que o SUS funcione para todos”, destacou Dr. Victor Rocha.

O levantamento ouviu 1.611 eleitores em 53 municípios e mostra que a renovação na Assembleia pode chegar a 40%. Com isso, a presença de novos nomes e a ausência de figuras tradicionais reforçam a tendência de mudança no cenário político estadual.

