Governo de MS inaugura primeira Agência Integrada do Detran-MS com Posto de Identificação da Sejusp 

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a modernização e a eficiência dos serviços públicos ao inaugurar, nesta segunda-feira (11), a primeira Agência Integrada do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) que também conta com o Posto de Identificação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A cerimônia acontecerá às 10h, no 1º piso do Comper Itanhangá, em Campo Grande.

A nova unidade representa um modelo inovador de atendimento, que une conveniência, agilidade e economia de recursos públicos para os sul-mato-grossenses. Diferentemente dos serviços digitais já oferecidos pelo Detran-MS, o novo formato incorpora o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Novo RG, ampliando o acesso e simplificando a vida do cidadão.

No mesmo local, o público poderá realizar demandas relacionadas a veículos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão do RG, facilitando o atendimento e evitando deslocamentos múltiplos. Esta integração está alinhada ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do estado, que busca consolidar Mato Grosso do Sul como um território inclusivo, próspero, verde e digital.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, a parceria entre Sejusp e Detran-MS simboliza um importante avanço:

“Nosso objetivo é simplificar a vida do cidadão, levando o serviço do Novo RG para mais perto da população. Essa integração otimiza o tempo e reforça o compromisso do Governo em construir um Estado mais próspero e inclusivo.”

A agência contará ainda com terminais de autoatendimento do Detran-MS, que facilitarão procedimentos rápidos. Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS, ressalta que a iniciativa é um marco:

“Este é um modelo que materializa uma gestão pública focada no cidadão, somando a estrutura e expertise do Detran com os serviços da Sejusp para oferecer agilidade, comodidade e economia de recursos, em linha com a visão do governador Eduardo Riedel.”

O sucesso da primeira Agência Integrada motiva a expansão do projeto para outras localidades. A próxima unidade será inaugurada em Marcelino Pires, no centro de Dourados, que além dos serviços do Detran e Sejusp também integrará a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), funcionando como ponto de cadastro do programa Mais Social.

Com informações da assessoria de comunicação Detran

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais