Governo de MS inaugura primeira Agência Integrada do Detran-MS com Posto de Identificação da Sejusp 

Foto: divulgação/Detran-MS
Foto: divulgação/Detran-MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a modernização e a eficiência dos serviços públicos ao inaugurar, nesta segunda-feira (11), a primeira Agência Integrada do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) que também conta com o Posto de Identificação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A cerimônia acontecerá às 10h, no 1º piso do Comper Itanhangá, em Campo Grande.

A nova unidade representa um modelo inovador de atendimento, que une conveniência, agilidade e economia de recursos públicos para os sul-mato-grossenses. Diferentemente dos serviços digitais já oferecidos pelo Detran-MS, o novo formato incorpora o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Novo RG, ampliando o acesso e simplificando a vida do cidadão.

No mesmo local, o público poderá realizar demandas relacionadas a veículos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão do RG, facilitando o atendimento e evitando deslocamentos múltiplos. Esta integração está alinhada ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do estado, que busca consolidar Mato Grosso do Sul como um território inclusivo, próspero, verde e digital.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, a parceria entre Sejusp e Detran-MS simboliza um importante avanço:
“Nosso objetivo é simplificar a vida do cidadão, levando o serviço do Novo RG para mais perto da população. Essa integração otimiza o tempo e reforça o compromisso do Governo em construir um Estado mais próspero e inclusivo.”

A agência contará ainda com terminais de autoatendimento do Detran-MS, que facilitarão procedimentos rápidos. Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS, ressalta que a iniciativa é um marco:
“Este é um modelo que materializa uma gestão pública focada no cidadão, somando a estrutura e expertise do Detran com os serviços da Sejusp para oferecer agilidade, comodidade e economia de recursos, em linha com a visão do governador Eduardo Riedel.”

O sucesso da primeira Agência Integrada motiva a expansão do projeto para outras localidades. A próxima unidade será inaugurada em Marcelino Pires, no centro de Dourados, que além dos serviços do Detran e Sejusp também integrará a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), funcionando como ponto de cadastro do programa Mais Social.

 

Com informações da assessoria de comunicação Detran 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *