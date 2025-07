Morador de Itaquiraí morre em acidente com van no Paraná

João Viana Siqueira, de 59 anos, morador de Itaquiraí, município a 405 km de Campo Grande, morreu na tarde de quarta-feira (2) em um grave acidente envolvendo uma van que transportava trabalhadores rurais, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Outras 14 pessoas estavam no veículo, e ao menos sete ficaram feridas, duas delas em estado grave.

De acordo com a imprensa local, o acidente ocorreu por volta das 15h, em uma rodovia municipal que liga os distritos de Margarida a São Roque. A van, uma Mercedes-Benz Sprinter, transportava funcionários de uma granja da região e pertencia a uma empresa especializada no transporte de trabalhadores rurais.

O motorista relatou que perdeu o controle da direção após sair da pista em uma curva, o que resultou no capotamento do veículo. João Siqueira morreu no local. A van ficou completamente destruída.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas imediatamente para prestar socorro às vítimas. A Polícia Civil e a perícia também estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo informações, o grupo retornava do expediente na granja quando ocorreu a tragédia. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região, e o estado de saúde de dois deles é considerado grave.

O corpo de João Siqueira está sendo trasladado para Itaquiraí, onde será velado e sepultado. Em nota, o prefeito da cidade lamentou profundamente o ocorrido:

“Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências e elevamos nossas orações à vítima, aos feridos e a todos os familiares afetados por essa tragédia.”

O caso segue sob investigação da Polícia Civil paranaense.

