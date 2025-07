Jurassic World: Recomeço estreia hoje nos cinemas

Filme traz nomes de peso da atualidade para tentar resgatar fãs da franquia

Quando achamos que já havia acabado, a Universal tenta mais uma vez: nesta quinta-feira (3) chega as telas dos cinemas o longa ‘Jurassic World: Recomeço’, o mais novo capitulo da franquia Jurassic World. Longe dos parques, onde tudo começou, o longa tenta ganhar folego com a participação de grandes nomes da indústria atual e uma “nova” história.

O filme acompanha uma equipe em missão para obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar. Cinco anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, o ecossistema do planeta terra se mostrou inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes da espécie vivem em ambientes equatoriais isolados, onde o clima se assemelha aos que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as três criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana.

Scarlett Johansson (‘Vingadores’ e ‘Histórias de um Casamento’) interpreta Zora Bennett, uma especialista em operações secretas que aceita uma missão que promete mudar sua vida; Jonathan Bailey (‘Bridgerton’) se junta a Scarlett no protagonismo como o paleontólogo Dr. Henry Loomis) e Mahershala Ali (‘Moonlight’) fecha o trio como Duncan Kincaid, líder da equipe e responsável por levar todos até o refúgio dos seres. Rupert Friend (Hitman) faz o papel do vilão, o representante ganancioso da empresa farmacêutica, o que o coloca como o candidato mais provável a ser devorado por um dinossauro.

A direção fica por conta de Gareth Edward (Rogue One) e roteiro de David Koepp, que vem como uma sacada da Universal para fazer uma conexão com os filmes originais, já que ele foi o roteirista do longa de 1993.

Impacto do início

É completamente inegável que Jurassic Park é uma das franquias mais icônicas da cultura pop, que influenciou uma geração inteira aos mistérios da existência dos dinossauros. A franquia é baseada no livro de ficção científica escrito por Michael Crichton, publicado em 1990. O sucesso da obra chamou a atenção de Steven Spielberg, que dirigiu a adaptação cinematográfica lançada em 1993, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e Richard Attenborough no elenco. Os efeitos revolucionários, trilha sonora icônica, produzida por John Williams foram fatores essenciais para o êxito da história.

Os perigos de ‘brincar’ de Deus, uso imprudente da ciência e degradação ambiental são temas que acompanham a franquia até agora. Atualmente são duas franquias: Jurassic Park (1993), Mundo Perdido (1997), e Jurassic Park III (2001); Jurassic World (2015), sendo a nova trilogia, com Reino Ameaçado (2018) e Domínio (2022), que une o elenco dos primeiros filmes e dos novos.

E é tentando trazer os fãs mais antigos que o novo longa tem uma força mais ‘reboot’, para resgatar o estilo do longo de 1993. Além disso, Recomeço tem uma participação mais ativa de Steven Spielberg, que entrou como produtor executivo. “Foi por isso que eu quis fazer o filme. Porque Steven se envolveu profundamente envolvido desde o início, e durante os seis meses em que estivemos trabalhando no roteiro, éramos realmente apenas ele e eu. Eu enviava minhas ideias a ele e trabalhávamos nelas, e quando você tem toda a atenção de Steven, os resultados podem ser bem espetaculares”, contou Koepp em entrevista ao Deadline.

Fãs relutantes

As críticas do longa não estão nada favoráveis. Se você gosta de mesmice, com algumas cenas de ação, animais computadorizados e uma ou outra piada, o enredo consegue se sustentar. Porém, há uma trama secundária no filme que está desagradando, e muito: a família em perigo. Manuel Garcia-Rulfo (O Poder e a Lei) interpreta Reuben, que está em um passei de barco com as filhas Teresa (Luna Blaise) e Isabella (Audrina Miranda), além de Xavier (David Iacono), namorado de Teresa. A família se encontra com o grupo de Scarlet quando são salvos do ataque de um mosassauro, um tipo de dinossauro marinho gigantesco, e todos vão parar na ilha.

“Essa divisão tira todo o impacto das aventuras – e perdas – dos mercenários farmacêuticos, porque não deixam que sua jornada tenha continuidade. A partir do momento em que eles chegam na ilha, toda vez que chegam as poucas cenas de ação, o diretor intercala essa aventura com cenas extremamente vergonhosas do pai tentando se entender com o namorado da filha”, opina Pedro Sobreiro, do portal Cinepop.

Criticas

‘Jurassic World: Recomeço’, está com 59% de aprovação baseada em 64 críticas no site Rotten Tomatoes. Ainda é um número baixo de críticas, mas o último obteve apenas 27% de aprovação.

“‘Jurassic World: Recomeço’ conta com um diretor acima da média, um roteirista de primeira linha e uma verdadeira estrela de cinema em modo herói de ação… Então por que, diabos, tudo parece tão genérico, tão formulaico, tão imediatamente esquecível?”, disse David Fear do Rolling Stone.

“Existem produções bem piores por aí quando o assunto é estender propriedades intelectuais. Mas é difícil imaginar qual seria a justificativa para um oitavo filme da franquia Jurassic”, disse Richard Lawson da Vanity Fair.

“O texto que aparece logo no início do filme explica que, nos anos desde o retorno dos dinossauros, eles passaram a ser ameaçados por mudanças ambientais e também porque o ‘interesse do público diminuiu’. O interesse por dinossauros no cinema também pode diminuir, e embora isso ainda não tenha acontecido, a frase soa como um recado direto para ‘Recomeço’: é hora de criar monstros maiores e mais assustadores”, diz Caryn James, da BBC.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram