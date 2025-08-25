Morador de condomínio de luxo é denunciado após ameaçar vizinhos e funcionários, em Campo Grande

Um homem, morador de um condomínio de luxo, localizado na Avenida Afonso Pena, no bairro Chácara Cachoeira, foi denunciado as autoridades após ameaçar os moradores. O caso aconteceu na tarde desde domingo (24). O registro foi feito pela síndica do local.

Segundo informações, a água do autor foi cortada e por isso, estava ameaçando os vizinhos e os moradores do condomínio. Em determinado momento, ele questionou quem deveria matar para conseguir o restabelecimento do serviço.

A síndica informou que não foi a primeira vez que o homem se exaltava nesse nível. No dia 19 de agosto, o homem gritou diversas vezes, dizendo que ia matar e “chupar o sangue” dos moradores.

Diante disso, o responsável e proprietário do condomínio que o autor mora, foi acionado, mas não tiveram sucesso na comunicação.

O caso foi registrado como ameaça.