Adriane mantém cortes e não prorroga o contingenciamento

Prefeita diz que foi a primeira a apertar cintos e já colhe resultados

“Não cogito renovar esse decreto, mas eu não cogito cessar esse trabalho que a gente vem fazendo de corte de gastos, de diminuição de despesas em todas as áreas da gestão para que a gente possa fazer como nós estamos fazendo agora em Campo Grande”. Disse a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) ao comentar se pretende prorrogar o decreto de corte de despesas implantado em janeiro com vigência de seis meses e que foi renovado por 90 dias em 30 de junho e que agora deve expirar no dia 30 de setembro.

“A gente vai estudando até mais próximo de final do decreto, nós estamos ainda em contenção. O país passa por um momento muito delicado e Campo Grande não é diferente. Só que aqui nós começamos a fazer a tarefa de casa bem mais cedo”. Não tem essa estimativa, porque ainda vem sendo compilado e ainda estamos na fase do corte. Até terminar o caso, no final de setembro, com certeza a gente vai ter um número expressivo já de economia e de investimento na cidade. Ressaltou a prefeita ao destacar que logo que tomou posse para este mandato já deu início ao processo de corte de gastos e mantendo uma política de redução nas despesas.

A gente vai estudando até mais próximo de final do decreto, nós estamos ainda em contenção. O país passa por um momento muito delicado e Campo Grande não é diferente. Só que aqui nós começamos a fazer a tarefa de casa bem mais cedo. “Nós já cortamos 30%, onde nós já estamos diminuindo, mas existem novas formas de trabalhar. Vou citar um exemplo que nós estamos estudando. Hoje todas as empresas tem veículos, mas tem um modelo novo de gestão, onde nós estamos buscando parceria com uma empresa de carros, de aplicativos, para prestar esse serviço para a prefeitura”.

Afirmou a prefeita Adriane Lopes destacando que os cortes de nas despesas de custeio devem prosseguir com redução de gastos em manutenção, gasolina. “Tudo isso a gente está estudando para implementar no município. São novas ações, trazendo tecnologia e inovação para somar aos nossos esforços” disse.