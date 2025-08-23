Confira o que abre e fecha no feriado do aniversário de Campo Grande

No dia 26 de agosto (terça-feira), Campo Grande celebra 126 anos. Em razão do feriado municipal, alguns órgãos públicos e estabelecimentos privados terão alterações no horário de funcionamento. Confira o que abre e fecha nos dias 25 e 26 de agosto:

Unidades de Saúde – As unidades de urgência e emergência, como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde), funcionarão normalmente, 24 horas por dia.

Casa da Saúde – A unidade Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público na terça-feira (26), retornando os atendimentos na quarta-feira (27).

Caps – As sete unidades dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), para atendimento adulto e infantil, funcionam normalmente em regime de 24 horas.

CCZ – A CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) atenderá normalmente, das 6h às 22h, inclusive para adoção de animais.

Delegacias – As delegacias de área e as especializadas fecham na terça-feira (26). As plantonistas, Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e Centro, 4ª DP (Delegacia de Polícia) e 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) permanecem abertas 24 horas.

Coleta de lixo – A coleta ocorrerá normalmente. A parte de limpeza pública terá equipes volantes para atender os eventos.

Correios – Na segunda-feira, o atendimento será normal. Na terça-feira, as agências dos Correios fecham.

Bancos – As agências bancárias não funcionarão na terça-feira (26), e o atendimento será retomado normalmente na quarta-feira.

Repartições públicas – As secretarias e demais repartições públicas municipais e estaduais funcionam normalmente na segunda-feira (25), porém os servidores poderão folgar na terça-feira (26).

Judiciário – Está fechado segunda-feira e terça-feira, retorna no seu horário normal na quarta-feira.

Legislativo – Assembleia e Câmara de Vereadores aderiram ao ponto facultativo e folgam na segunda e terça.

Bioparque do Pantanal – O Bioparque Pantanal estará de portas abertas em horário especial na terça-feira, funcionando das 8h30 às 14h30, com check-in disponível até 13h30.

Camelódromo – O local terá programação normal na segunda-feira, mas estará fechado na terça-feira (26).

Mercadão – O funcionamento na terça-feira será em horário especial de feriado, das 6h30 às 12h.

Supermercados – Podem funcionar normalmente, conforme definição de cada rede.

Pátio Central – Na segunda-feira funcionará das 8h às 20h. Já na terça-feira (26), o Pátio Central funciona das 9h às 16h.

Shopping Norte Sul – O estabelecimento funcionará em horário normal, das 10h às 22h, para todas as lojas, atividades de lazer e praça de alimentação. O Posto de Identificação da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) atende normalmente no sábado (23) e na segunda-feira (25), não abre na terça-feira (26) e retoma o atendimento na quarta-feira (27).

Shopping Bosque dos Ipês e Shopping Campo Grande – Terá o funcionamento normal, das 10h às 22h.

Comércio – O comércio de Campo Grande poderá abrir normalmente na segunda-feira (25) e na terça-feira (26).

Festa terá o tradicional desfile cívico-militar e programação especial

Campo Grande completa 126 anos nesta terça-feira (26) e, para marcar a data, a cidade contará com uma programação especial que reúne tradições já consolidadas no calendário oficial de eventos. Entre elas, o tradicional desfile cívico-militar, uma das maiores celebrações públicas da Capital.

De acordo com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), neste ano o desfile terá a participação de 70 entidades civis e militares e deve reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo do percurso. A atividade começa às 8h e está prevista para terminar às 11h30.

A programação para comemorar a data começa logo cedo, às 6h, com a Corrida do Facho, na Rua 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. Depois, às 8h o desfile cívico-militar. Já às 13h, acontece a Marcha para Jesus, que sairá da Praça do Rádio Clube em direção aos Altos da Afonso Pena.

Para receber a população, a Prefeitura montou uma estrutura especial e informou que parte da região central terá bloqueios no trânsito. As interdições começam já na segunda-feira (25), às 19h, para a montagem de arquibancadas, sinalização e palanques.

Os trechos que estarão fechados são:

Rua 13 de Maio, entre Dom Aquino e 15 de Novembro

Rua Rui Barbosa, entre 15 de Novembro e Maracaju

Rua Calógeras, com Afonso Pena

Rua 14 de Julho, entre Afonso Pena e Maracaju

Inez Nazira