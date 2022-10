“Mixaria” é executado a tiros em frente de residência na fronteira

Cledson Dias Marques, mais conhecido como “Mixaria”, foi executado a tiros na tarde de ontem (10), no bairro São Domingos, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com testemunhas, o pistoleiro estava de moto e fugiu do local.

De acordo com registro policial, Cledson trabalhava como mecânico e no momento do crime consertava motor de um veículo, quando ouviu o seu nome na parte da frente da sua casa. Ao aparecer, ele foi alvejado a tiros, morrendo na varanda do imóvel. Segundo informações policiais foram encontrados na frente da residência, seis capsulas de pistola 9mm.

Interrogada pelos policiais, uma mulher, esposa da vítima que presenciou o crime, relatou não saber quem seria o autor dos disparos. Ainda em depoimento, a esposa do Cledson disse que o pistoleiro estava de moto, mas não soube informar se estava sozinho ou tinha alguém na garupa.

Ainda de acordo com a polícia, Mixaria” é velho conhecido no mundo do crime na região de fronteira.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

