Na véspera do Dia das Crianças, comércio da Capital segue aberto para fomentar vendas

Mesmo com os feriados de 11 e 12 de outubro, Divisão do Estado e Dia de Nossa Senhora Aparecida, o comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar normalmente, com isso os comerciantes irão aproveitar a data para fomentar as vendas para o Dia das Crianças, celebrado amanhã (12).

Conforme as regras estabelecidas por meio de um acordo entre o Sindvarejo (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), afiliado da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul e o Sindicato dos Empregados do Comércio, os empregadores deverão seguir algumas normas como compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga, que pode ser concedida preferencialmente na semana seguinte ou com um intervalo de no máximo 15 dias.

Nesta terça-feira (11), o horário de trabalho será das 9h às 18h, exceto para lojas dos shoppings, com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.

Confira o que abre e fecha

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) ficam fechadas de 10 a 12 de outubro.

Detran

As agências do Detran também seguirão o calendário oficial, permanecendo fechadas no período de 10 a 12 de outubro e voltando a atender na quinta-feira (13).

Fácil

As agências do Fácil permanecem fechadas de segunda a quarta-feira, abrindo somente na quinta-feira (13).

Correios

Nos feriados de terça e quarta-feira as agências devem permanecer fechadas e o atendimento volta a funcionar normalmente na quinta-feira (13).

Delegacias

De acordo com a assessoria, as DEPACs (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) funcionarão normalmente no feriado.

Bioparque Pantanal

No feriado do dia 12, mil vagas serão disponibilizadas para visitas por ordem de chegada

O Bioparque Pantanal não irá funcionar nos dias 10 e 11 de outubro, mas retorna no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, com mil vagas para visitas sem agendamento.

As senhas serão entregues por ordem de chegada. No período da manhã, a partir das 8h e à tarde, a partir das 13h30. As senhas serão individuais e darão direito à visita imediata após cadastro local.

Mercados

A AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) informa que nos dias 11 e 12 de outubro, os mercados de Campo Grande devem funcionar normalmente.

Bancos

Nos dias 11 e 12 de outubro, os bancos não abrirão em Mato Grosso do Sul por conta dos feriados. As datas estão presentes no calendário de feriados da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O atendimento volta ao normal na quinta-feira (13).

Com informações da repórter Carolina Rampi.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: