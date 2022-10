Santos goleia Juventude e ameniza crise

O santos venceu o Juventude por 4 a 1, na noite de ontem (10), na Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe amenizou a crise e se aproximou de um difícil objetivo: se afastar da zona de rebaixamento.

Lucas Braga marcou duas vezes, mas o destaque ficou por conta do golaço de cobertura de Marcos Leonardo. Madson, para o Peixe, e Bruno Nazário, para o Papo, também deixaram os seus na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Santos alcançou a 11° colocação, com 40 pontos, e se afastou do Z4, podendo até pensar em uma quase impossível missão de se classificar para a Libertadores. Já o Juventude é o lanterna, com 20 pontos. O rebaixamento parece ser iminente.

O jogo

começou com o ex-santista Moraes dando trabalho para o goleiro João Paulo logo a 1 minuto, em um chute venenoso de longa distância, que o camisa 34 espalmou para escanteio com certa dificuldade.

João Paulo voltou a levar um susto aos 17, ao “espalmar com os olhos” uma cobrança de falta de Chico, que acabou explodindo na trave do ex-capitão santista, para alívio dos torcedores do Alvinegro.

Pelos lados do Santos, a troca de Luan por Lucas Barbosa demorou a fazer efeito, mas, na primeira vez que “encaixou”, o gol saiu. Aos 24 minutos, o Menino da Vila recebeu de Fernández e lançou Ângelo. O camisa 11 cruzou na área, a zaga rebateu mal, Sánchez bateu forte, o goleiro espalmou e Lucas Braga, de primeira, estufou as redes: 1 a 0.

No intervalo, Sandry e Ed Carlos entraram para arrumar o meio-campo e a equipe demorou apenas oito minutos para ampliar com Marcos Leonardo, que encobriu Pegorari. Pouco depois, Madson, que também entrou antes do pontapé no segundo tempo, fez o terceiro de cabeça. Lucas Braga ainda fez o quarto e Bruno Nazário fez o de honra para os visitantes.

