Ministro do TST e esposa, juíza de MS, sofrem acidente após carro cair de ponte

Na tarde de sábado (21), o carro em que viajavam o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Amaury Rodrigues Pinto Junior, de 61 anos, e sua esposa, a juíza de Mato Grosso do Sul, Izabella de Castro Ramos, de 52 anos, caiu de uma ponte sobre o rio Bom Sucesso, em Rio Verde (GO). O casal seguia viagem com destino a Brasília.

Segundo informações, o veículo T-Cross, que era conduzido pelo ministro, perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos. Em seguida, o carro saiu da pista, despencou da ponte e capotou.

A juíza foi encontrada fora do automóvel, com queixas de dores no abdômen e no tórax. Sua irmã, que estava no carro, também precisou de atendimento médico. Amaury, por sua vez, apresentava hematomas na cabeça e reclamava de dores. Todos foram encaminhados para exames de imagem e receberam alta médica após o atendimento.

