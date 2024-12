FFMS anuncia mudanças e novo calendário para o futebol sul-mato-grossense em 2024

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou, nesta segunda-feira (23), o calendário oficial das competições estaduais para 2024. Entre as novidades, está a reestruturação da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que passará a ter limite parcial de idade para os jogadores.

A competição, que começa em 23 de agosto, permitirá apenas atletas com até 23 anos, com exceção de cinco jogadores por equipe que poderão ultrapassar essa faixa etária. A medida foi definida em reunião com clubes no último dia 12 e tem como objetivo reduzir custos, fortalecer o futebol de base e abrir mais oportunidades para jovens atletas no mercado.

Os dois primeiros colocados da Série B garantirão vaga na Série A de 2026. A FFMS projeta que até 12 clubes disputarão o torneio, o que representa o dobro da média de edições anteriores. Marcos Tavares, diretor de competições da FFMS, informou que a entidade entrou em contato com 21 equipes e mencionou o interesse de prefeitos em retomar a participação de clubes tradicionais.

Entre os clubes contatados estão Cassilandense, Paranaibense, Mirandense, Pantanal de Ladário, Ribas do Rio Pardo, Arba de Rio Brilhante e Bataguassu, todos afastados do futebol profissional há anos. Outros, como Ubiratan de Dourados, Itaporã e Ponta Porã SE, além de clubes em atividade como União ABC e Moreninhas, também podem participar.

O presidente interino da FFMS, Estevão Petrallás, destacou que a mudança fortalece as categorias Sub-17 e Sub-20 e permite a renovação dos elencos. “O objetivo é que os clubes promovidos para a Série A tenham estrutura e organização para se manterem na elite do futebol estadual. Queremos aumentar a competitividade e garantir um campeonato mais equilibrado e atrativo”, afirmou.

Com a inclusão de mais equipes, a FFMS espera revitalizar o futebol sul-mato-grossense, atraindo novos torcedores e parceiros. A decisão de limitar parcialmente a idade também tem como meta consolidar o campeonato como uma vitrine para jovens talentos, ampliando a participação de atletas das categorias de base.

O calendário completo das competições profissionais e amadoras será divulgado no site oficial da FFMS nos próximos dias.

