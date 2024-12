Jovem de 22 anos é morta com 10 facadas pelo esposo, em aldeia de Japorã

Durante a madrugada de domingo (22),Cíntia Martins, de 22 anos, foi morta com 10 facadas proferidas de seu esposo. O crime ocorreu na casa do casal, na aldeia Porto Lindo, em Japorã, município localizado a 467 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o casal tinha ido a uma festa da aldeia e, na volta para casa, uma discussão começou. Já na casa deles, o autor, de 23 anos, pegou uma faca e desferiu os golpes na vítima, que estava deitada na cama, causando ferimentos na face, pescoço e tórax.

A vitima chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O marido de Cíntia, confessou o crime, informando o local onde havia escondido a arma utilizada, e foi preso em flagrante por feminicídio.

