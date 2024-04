Militar que atirou no pé de adolescente é remanejado para funções administrativas

Mãe da vítima teria procurado a Promotoria de Justiça

O policial militar que atingiu um adolescente com um disparo de arma de fogo em um dos pés noite de segunda-feira (01), durante uma abordagem no centro de Nova Andradina, foi remanejado para funções administrativas e não poderá trabalhar nas ruas até que o procedimento que apura o caso seja concluído.

Segundo Nova News, a informação foi divulgada pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, logo após a instauração de um inquérito pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

Pelo que foi informado, o afastamento do policial das atividades nas ruas é uma medida de cautela adotada pela corporação até que a conduta do militar durante o fato seja averiguada.

Sobre o caso, uma guarnição teria encontrado um grupo de adolescentes andando de bicicleta, sendo que, eles teriam adotado atitude suspeita após a visualização da viatura.

Em nota, a PMMS informou que a equipe conseguiu êxito na abordagem de dois dos adolescentes e que durante o procedimento, acabou por ocorrer uma lesão corporal decorrente de intervenção policial.

Nesta quarta-feira (03), a família do garoto acionou o Ministério Público (MP) para pedir providências sobre a atitude do policial. A mãe da vítima teria procurado a Promotoria de Justiça.

Com relação ao menor, até a última atualização disponível, ele seguia internado no Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde deveria passar por cirurgia para retirada do projétil.