Serc UCDB estreia hoje na Supercopa do Brasil de Futsal Feminino

Representando Mato Grosso do Sul, a equipe Serc UCDB estreia hoje (4) na Supercopa do Brasil de Futsal Feminino Adulto, no ginásio Guanandizão, em Campo Grande. O confronto será contra as Leoas da Serra (SC) e contará com entrada gratuita para os espectadores.

O grupo ainda conta com o Stein Cascavel (PR), atual campeão da Libertadores. Na chave B, estão presentes os times Female (SC), Londrina (PR) e Taboão (SP), completando a competição. Com a participação de clubes de destaque do cenário do futsal nacional, provenientes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a Supercopa promete reunir 132 atletas em intensas disputas. Além disso, cerca de 6,5 mil espectadores estão previstos para acompanhar as partidas através das plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela CBFS.

Os jogos serão transmitidos pelo canal oficial da CBFS TV no YouTube (clique aqui para acessar) e pelo SporTV. A cerimônia de abertura da Supercopa Feminina acontece nesta quarta-feira (3), às 18 horas. Para quem quiser acompanhar presencialmente, a entrada no Guanandizão é gratuita.

Confira as partidas da fase classificatória, com horário no fuso de Mato Grosso do Sul:

1ª RODADA (3 DE ABRIL)

17h – Taboão (SP) x Londrina (PR)

18h – Stein (PR) x Leoas da Serra (SC)

2ª RODADA (4 DE ABRIL)

16h – Londrina (PR) x Female (SC)

18h – Serc/UCDB (MS) x Leoas da Serra (SC)

3ª RODADA (5 DE ABRIL)

16h – Female (SC) x Taboão (SP)

18h – Serc/UCDB (MS) x Stein (PR)

As semifinais serão disputadas a partir de sábado (6), às 15h. A final será no domingo (7), às 9h30. O campeão da Supercopa garante a vaga brasileira na Libertadores Feminina de Futsal, maior competição interclubes da América do Sul.

Com informações da Fundesporte.

