Militar do exército condenado a 16 anos de prisão por esturpo é preso em Bela Vista

Na noite de segunda-feira(01), um homem de 48 anos, que foi condenado a mais de 16 anos, em regime fechado pelo crime de estupro foi preso em Bela Vista, a 325km de Campo Grande.

O crime aconteceu na cidade de Rio Negro, no Estado do Paraná. O indivíduo é militar do exército e estava afastado de suas funções, mas foi localizado em sua residência, na cidade de Bela Vista.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bela Vista-MS, deu cumprimento ao mandado de prisão do homem que foi levado até a Delegacia de Polícia de Bela Vista e posteriormente encaminhado ao Exército Brasileiro, para deliberação acerca do cumprimento da pena e agora está sob ordens da justiça.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.