934 kg de maconha e veículo roubado são apreendidos na MS-164 em Ponta Porã

Na madrugada desta sexta-feira (28), uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRACCO), realizou uma operação que resultou em uma significativa apreensão de drogas e na recuperação de um veículo roubado na Rodovia MS-164, próximo ao Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e ocorreu por volta das 3 horas da manhã com a abordagem de veículos suspeitos.

Durante as diligências, a polícia interceptou uma Toyota Hilux branca, conduzida por J. C. C., de 28 anos. O motorista confessou estar transportando uma grande quantidade de maconha, destinada à cidade de Campo Grande, e que havia recebido R$ 2.000,00 pelo serviço.

Além disso, foram apreendidos R$ 1.970,00 em espécie e um celular Xiaomi Redmi azul. Durante a abordagem, J. C. C. apresentou um documento de identidade falso, em nome de G. C. V. No entanto, os policiais descobriram sua verdadeira identidade e verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal em Semi Aberto e Aberto da Comarca de Campo Grande.

A vistoria preliminar no veículo revelou sinais de adulteração, confirmando que a Toyota Hilux tinha registro de furto/roubo e estava com a placa trocada. A droga transportada pesava 934,040 kg, dando um prejuízo estimado de R$ 2.050.000,00 para o crime organizado.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local.

