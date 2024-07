Costa Rica tem três jogos para repetir 2022 e avançar na Série D do Brasileiro

Faltam três rodadas para terminar a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro com time sul-mato-grossense na disputa por uma das vagas na zona de classificação. Único representante do Estado, o Costa Rica está no caminho de repetir a campanha feita em 2022, sua única participação na competição quando passou para a segunda fase.

Com 17 pontos, o CREC está na terceira posição do Grupo A7, três pontos atrás da Inter de Limeira-SP, segunda colocada. Água Santa-SP, tem 16 e completa o G4. Com chances estão ainda Santo André-SP com 14 pontos, São José-SP, com 12, e até, mesmo que remotamente, o Pouso Alegre-MG, com apenas nove pontos. O único já garantido na próxima fase é o Maringá-PR, líder com 26 pontos.

Neste formato de disputa da Série D, que começou em 2021, a campanha do Costa Rica já é bem superior às participações de outros sul-mato-grossenses, como o Águia Negra que, nesta edição, fez apenas sete pontos e terminou na lanterna do Grupo A6. No ano passado, o Operário somou oito pontos no Grupo A7 e também foi o último colocado.

Em 2022, o Costa Rica terminou a primeira fase com 21 pontos e na terceira posição em uma chave composta com clubes de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Na campanha seis vitórias, três empates e cinco derrotas. Na segunda fase, o time sul-mato-grossense foi eliminado pelo Bahia de Feira-BA com um empate sem gols em casa e derrota por 2 a 1 em Feira de Santana (BA).

Caminho Para Classificação

Para avançar de fase, o Costa Rica tem adversários complicados pela frente, incluindo o líder Maringá, que perdeu apenas uma partida até agora. Esse é justamente o próximo adversário, domingo (7), às 15h, no Estádio Laertão.

Depois, na penúltima rodada, encara a Inter de Limeira, dia 13, no Estádio Major Levy Sobrinho. A primeira fase termina no dia 20, no Laertão, contra o São José, em partida que pode ser um confronto direto pela classificação.

Com informações da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul

