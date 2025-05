Militar aposentado morre em acidente na BR-262 a caminho de Campo Grande para ver esposa no hospital

Colisão provocada por outro veículo teria sido o motivo do acidente na rodovia

Na tarde desta segunda-feira (19), um militar aposentado de 72 anos morreu em um acidente na BR-262 em Campo Grande. Ele trafegava sentido à Capital quando o acidente aconteceu. A neta trafegava junto com o avô no veículo.

O acidente foi entre um carro Corsa, conduzido pelo homem uma Fiat Strada. Uma tentativa de ultrapassagem da picape teria sido o motivo do acidente.

Com o impacto da colisão, o Corsa rodou na pista e foi parar às margens da rodovia. O militar aposentado e a neta ficaram presos naas ferragens e foram retirados do carro. O socorro foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas o homem teve uma parada cardiorrespiratória e preicsou reanimado

Os socorristas tentaram a reanimação, mas ele não resistiu e morreu no local.

O motorista do Fiat Strada, um idoso, de 74 anos e teve TCE (traumatismo cranioencefálico), escoriações e fratura no membro superior direito. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.