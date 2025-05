Mulher é agredida durante invasão a residência em Jardim; autor fugiu de bicicleta

Uma mulher de 27 anos foi agredida durante a madrugada dessa segunda-feira (19), após ter sua residência invadida por um homem ainda não identificado, na cidade de Jardim, a 239 quilômetros de Campo Grande. O criminoso fugiu do local levando o celular da vítima e utilizando uma bicicleta de cor preta com detalhes em azul.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia, o crime aconteceu por volta das 4h da manhã, enquanto a moradora dormia. Ela relatou que acordou após ouvir barulhos suspeitos dentro da casa e, ao questionar em voz alta quem estaria ali, ouviu uma resposta com palavras desconexas, dando a impressão de que o invasor seria mudo ou estivesse fingindo ser.

Ainda conforme o registro policial, ao tentar pegar o celular para acionar a polícia, a mulher foi surpreendida com dois golpes na cabeça desferidos com um pedaço de madeira – o mesmo que sustentava uma das janelas da casa. A agressão causou um pequeno corte e deixou a vítima atordoada. Ainda meio zonza, a mulher soltou o celular, que foi imediatamente furtado pelo invasor. Em seguida, o homem pulou a janela e fugiu do local. A vítima ainda tentou correr atrás dele e conseguiu vê-lo deixando a cena do crime em uma bicicleta preta com azul.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas na região para tentar identificar e prender o autor. A mulher recebeu atendimento médico por conta do ferimento na cabeça e passa bem.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais