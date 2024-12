Militar aposentado confessa ter agredido a sobrinha devido a menina não ajudar nos serviços domésticos

O subtenente do Exército aposentado, preso na última segunda-feira (16), por maus-tratos à sobrinha, de 10 anos, confessou que batia nela porque a menina não estudava e nem ajudava nos serviços domésticos.

O caso aconteceu no bairro Almeida Lima, em Campo Grande, depois da esposa dele acionar a polícia alegando que o homem tinha agredido a criança, causando uma lesão no braço dela. A mulher também relatou aos policiais que já foi agredida pelo militar.

O homem é natural do Rio de Janeiro e serviu no exército de Manaus e Porto Murtinho antes de se aposentar e morar em Campo Grande. Ele relatou na delegacia que conheceu a esposa em Manaus e acabou ficando com a guarda da menina. Além disso, conforme relatado por ele, a avó da menina é mãe de criação da esposa.

Sobre as agressões, o aposentado informou que a mulher trabalha fora e quando chegava em casa tinha que fazer os serviços domésticos e cuidar da criança, que além de não estudar, também ficava o dia inteiro sem fazer nada em casa.

Soltura

O advogado de defesa pediu que o subtenente do Exército fosse liberado sem pagamento de fiança argumentando que o mesmo tem residência fixa e não tem passagens pela polícia. Na audiência que ocorreu hoje (18), o juiz Vinicius Pedrosa Santos considerou as alegações da defesa e autorizou a soltura do homem, mas ele deverá cumprir medidas cautelares, como a proibição de se ausentar da comarca e mudar de endereço sem avisar ao juízo.

O homem também deverá cumprir o recolhimento domiciliar no período das 20 horas da noite até às 6 horas da manhã, incluindo os dias de folga.

