Acidente mata três pessoas na BR-163, entre elas uma criança

Colisão frontal entre caminhonete e carreta deixou três pessoas mortas, na manhã desta quarta-feira (18), na BR-163, em Sonora, distante 362 quilômetros de Campo Grande. Entre as vítimas, que ainda não foram identificadas, estão dois adultos e uma criança de 10 anos.

Conforme informações, na caminhonete havia cinco pessoas: quatro adultos e uma criança. Todos estavam em uma Chevrolet S10, quando no sentido contrário, o pneu da carreta estourou, fazendo o motorista perder o controle da direção.

Com a colisão, três ocupantes acabaram morrendo na hora. Uma das vítimas chegou a ser arremessada do veículo, enquanto os outros ficaram presos às ferragens. Os outros dois ocupantes, assim como o motorista do veículo de carga, foram socorridos em estado grave.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) relatou que no automóvel de passeio havia muitas malas e cadeira de praia, o que indica que as vítimas estavam viajando de férias ou por conta das festas de fim de ano. Além disso, há indícios que todos sejam da mesma família.

A Polícia Civil e a Perícia também estiveram no local do acidente para iniciar as investigações. O caso deve ser registrado na delegacia da cidade.

