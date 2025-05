Micro-ônibus com estudantes sai da pista e deixa feridos em Aparecida do Taboado

Um micro-ônibus escolar com 20 ocupantes, entre eles 18 estudantes e um monitor, saiu da pista e invadiu a vegetação às margens da rodovia MS-316, em Aparecida do Taboado, a cerca de 458 quilômetros de Campo Grande, na tarde dessa quinta-feira (8). O acidente deixou feridos, mas nenhum em estado grave.

Segundo o site JP News, o motorista transportava os alunos, cujas famílias vivem em propriedades rurais da região, quando perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades locais, que não descartam hipóteses como falha mecânica, pneu furado ou sonolência ao volante.

Com o impacto, o micro-ônibus ficou bastante danificado. Após ser informada do ocorrido, a secretária municipal de Educação, Ana Rita Paião, providenciou rapidamente o envio de outro veículo para fazer o resgate dos passageiros.

Todos os ocupantes foram levados a uma unidade de atendimento médico da cidade. Embora alguns estudantes tenham permanecido em observação, todos estão conscientes, orientados e passam bem, de acordo com as autoridades de saúde locais.

O veículo acidentado foi rebocado e será submetido a reparos. O motorista também será ouvido para esclarecer os detalhes do ocorrido. A Prefeitura informou que acompanha de perto a situação e dará suporte às famílias dos estudantes.

