Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar de morte a ex-companheira em Paraíso das Águas

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (8) após agredir, ameaçar e perseguir sua ex-companheira, em um caso de violência doméstica registrado em Paraíso das Águas, cidade distante 278 quilômetros de Campo Grande. A vítima, de 30 anos, conviveu com o agressor por cerca de cinco anos e relatou que, mesmo após o fim do relacionamento no início deste ano, ele continuou tendo comportamentos violentos e possessivos.

De acordo com o depoimento da mulher, o episódio mais recente de agressão aconteceu na noite de quarta-feira (7), durante uma visita do homem ao filho do casal. O autor iniciou uma discussão por ciúmes , que evoluiu para violência física. A vítima foi empurrada ao chão, pisoteada e ameaçada de morte. Em seguida, o agressor fugiu levando o veículo da mulher.

A Polícia Militar foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. A mulher, que apresentava ferimentos visíveis, foi levada para atendimento médico e, por segurança, encaminhada a um abrigo temporário com apoio da Assistência Social. O homem, segundo relatos, ainda tentou encontrar a vítima e foi visto rondando a delegacia durante a madrugada.

Após diligências conjuntas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o suspeito foi localizado em sua casa e preso em flagrante na manhã de quinta-feira.

