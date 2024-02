Peixe está caro? Que tal uma torta de liquidificador com sardinha, para o início da Quaresma

O início da Quaresma, celebrado na Quarta-feira de Cinzas (14), marca um período onde muitos cristãos escolhem jejuar algum item do dia-a-dia, como refrigerante, álcool e até doces. Especialmente nesta quarta, o calendário litúrgico indica evitar o consumo de carne, e optar por outras opções. A mais escolhida é geralmente o peri, entretanto o item está salgado no bolso. Portanto, que tal seguir a tradição com um ingrediente mais barato, como a sardinha, e investir em uma torta simples e rápida, feita no liquidificador?

Ingredientes

Recheio

2 latas de Sardinha com Molho de Tomate

1 lata de milho com ervilha

1 cebola roxa pequena bem picada

1 tomate picado

Sal a gosto

1 copo de requeijão cremoso (200g)

3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado

Massa

3 ovos

1 xícara (chá) de leite

¾ xícara (chá) de óleo (180ml)

1 colher (chá) rasa de sal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

Recheio

Numa tigela junte as Sardinhas Gomes da Costa com seu molho, o milho e ervilha escorridos, a cebola e o tomate.

Tempere com sal a gosto.

Reserve.

Massa

Junte no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata ligeiramente.

Acrescente a farinha e o fermento e bata novamente até obter uma massa homogênea.

Montagem

Unte um refratário médio e distribua metade da quantidade da massa. Espalhe o recheio e sobre a superfície da massa e, sobre o recheio distribua o requeijão.

Cubra com a massa restante e salpique o queijo pela superfície.

Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que enfiando-se um palito na massa este saía limpo.

Receita por Blog Gomes da Costa.