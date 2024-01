Menores forjam sequestro em Corumbá para encontrar namorados e acabam detidas

Uma ocorrência envolvendo um falso sequestro movimentou a cidade de Corumbá na última sexta-feira (29). A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia, foi informada sobre o desaparecimento de duas menores, de 14 e 12 anos, que teriam saído de casa por volta das 20h00min para ir até o mercado, conforme relatado por familiares.

O caso tomou um rumo preocupante quando, às 23h00min, o tio de uma das meninas começou a receber mensagens perturbadoras indicando que as meninas estavam sendo sequestradas e torturadas. Áudios e vídeos foram enviados, mostrando as menores em cárcere privado e sofrendo agressões.

O que chamou a atenção dos policiais foi a motivação apresentada pelos supostos sequestradores: alegaram que uma das meninas era filha de alguém com quem tinham desavenças e que pretendiam matá-las como vingança. A situação tornou-se ainda mais crítica quando os sequestradores demandaram dinheiro como condição para liberar as vítimas.

A equipe de investigação agiu rapidamente, utilizando o celular do tio, que estava em contato com os supostos sequestradores, para marcar um local e entregar o dinheiro em troca da liberação das menores. O encontro estava planejado para as 03h00min, próximo à praça do bairro Nova Corumbá.

No entanto, as equipes policiais não conseguiram localizar os suspeitos nem as supostas vítimas, pois os autores alteravam constantemente os locais de pagamento e liberação das menores. Foi somente por volta das 04h00min que as meninas foram encontradas em frente à Escola Cassio Leite de Barros.

A equipe policial, desconfiando da aparente tranquilidade das menores e das inconsistências em suas histórias, decidiu aprofundar as investigações. Posteriormente, as meninas confessaram que saíram para se encontrar com seus namorados, ambos maiores de idade, com a intenção de terem relações sexuais.

Para encobrir a verdade, as meninas decidiram simular o sequestro, esperando extorquir dinheiro de seus próprios familiares. A farsa foi desmascarada quando um dos menores envolvidos foi identificado e encontrado na casa da mãe, no bairro Guatós, por volta das 06h00min.

Ambos os jovens, de 18 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de extorsão e corrupção de menores. Agora, serão investigados também pelo crime de estupro de vulnerável, devido à natureza dos fatos relatados pelas meninas.