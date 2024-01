Primeiro dia útil do ano começa com mais de 5 mil vagas de emprego para MS

Para quem começou o ano em busca de emprego, Mato Grosso do Sul está com 5.869 vagas abertas para esta terça-feira (2). Exclusivamente para Campo Grade, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 2.068 vagas, divididas em 154 profissões, e em 188 empresas da Capital.

Dentre as vagas, são 154 vagas para auxiliar de linha de produção, 100 vagas para repositor de mercadorias, 51 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 41 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 26 vagas para desossador, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1389 oportunidades em 75 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 133 vagas, estoquista, com 60 vagas, soldador, com 24 vagas, vendedor interno, com 20 vagas, motofretista, com 12 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 56 vagas em 11 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 26 vagas, auxiliar de linha de produção, com 11 vagas, auxiliar administrativo, com 3 vagas, recepcionista, atendente, com 3 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, entre outras. É possível conferir mais vagas por meio do link.

Funtrab

Já pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), são 3.801 vagas, sendo 2.004 exclusivamente para Campo Grande.

As maiores ofertas de vagas são para Ajudante de carga e descarga de mercadoria (15), Atendente de balcão (30), Atendente do setor de frios e laticínios (50), auxiliar de armazenamento (20), auxiliar de linha de produção (50), auxiliar de logística (20), operador de caixa (47), pedreiro (30) e Vigia (10). Além disso, há 93 vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência).

Essas e outras vagas para Campo Grande, e oportunidades para outras regiões do Estado podem ser consultadas por meio do link.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.