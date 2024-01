Começa hoje inscrições para concurso técnico-administrativo da UFMS

Estão abertas as inscrições para o concurso público de técnico-administrativo da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). São 35 vagas para nível médio e superior e as inscrições irão até o dia 9 de fevereiro por meio da página da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), responsável pelo concurso.

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em Contabilidade e 15 para técnico de Tecnologia da Informação. Já em relação aos cargos de nível superior, são oito vagas para Técnico em Assuntos Educacionais na Cidade Universitária, uma no Câmpus de Naviraí e uma no Câmpus de Ponta Porã. Também há oportunidades para assistente social e médico veterinário no Câmpus de Paranaíba (CPar), para médico no Câmpus de Três Lagoas e para médicos do trabalho e homeopata na Cidade Universitária.

Os candidatos têm os dias 2 e 3 de janeiro para solicitar a isenção da taxa de inscrição. As provas estão previstas para o dia 17 de março e serão aplicadas em Campo Grande. A divulgação e homologação do resultado está prevista para o dia 29 de abril. Para mais informações, acesse o edital.

Atualmente, o quadro de servidores da UFMS dispõe de 1.249 técnicos de cargos de classe A, B, C e D, com escolaridade mínima de ensino fundamental a ensino médio completo, e 528 técnicos de cargos de classe E, com escolaridade mínima de nível superior.