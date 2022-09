Menor é apreendido transportando maconha em bagagem na MS-164

A equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da PRF (Polícia Militar Rodoviária), apreendeu uma bagagem com entorpecentes por volta das 7h de hoje (20).

Os policiais realizavam fiscalização na MS-164, quando abordaram um ônibus de transporte coletivo. Durante vistoria no bagageiro foi encontrada uma quantidade de substância análoga à maconha e skunk em uma das malas.

Segundo informações, a bagagem pertencia a um adolescente, de 17 anos. Na mochila do menino ainda foram encontrados outra carga de entorpecentes.

No total, o menor transportava 10,5 kg de substância análoga à maconha e 13 kg de skunk.

Ele confessou à polícia que receberia R$ 1.500 por levar o entorpecente de Ponta Porã a Rondonópolis (MT),

O adolescente e o material ilícito foram aprendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 151.350,00.

