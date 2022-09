Tite testa seleção com Neymar e Vini Junior no ataque e novidade na lateral

No primeiro treinamento com os 26 convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, Tite testou novidades na seleção brasileira. A equipe titular na atividade tática desta terça-feira (20) teve a presença de Éder Militão na lateral direita, possibilidade já antecipada pelo treinador no dia da convocação.

A Seleção brasileira vai enfrentar a Gana e Tunísia em amistosos nos dias 23 e 27 de setembro. Os jogos são os últimos antes da Copa do Mundo. A expectativa é que a convocação para os amistosos ofereçam um panorama para os jogadores que serão escolhidos para o Mundial.

O treinador também mudou a formação do meio-campo, que teve apenas Casemiro como volante, e Lucas Paquetá fazendo a função de segundo homem do setor. O time titular que foi a campo teve: Alisson; Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Paquetá; Neymar; Vinícius, Rafinha e Richarlison.

Com informações da Folhapress